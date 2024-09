Fahrraddiebe flüchten vor Polizei auf gestohlenen E-Bikes

Flucht auf gestohlenen Fahrrädern

In Parndorf, im Bezirk Neusiedl am See, entdeckte die Polizei zwei slowakische Männer beim Diebstahl mehrerer Fahrräder und E-Bikes. Als die Diebe beim Verladen des Diebesguts die Beamten bemerkten, flüchteten sie kurzerhand auf den zuvor gestohlenen Bikes. Die Polizei nahm sofort die Verfolgung auf und konnte die beiden Männer, 53 und 49 Jahre alt, nach kurzer Zeit festnehmen. Wie die Landespolizeidirektion mitteilte, waren die beiden mutmaßlichen Täter bereits in den letzten Wochen im Designer-Outlet-Center Parndorf aktiv gewesen und hatten gezielt Fahrräder und E-Bikes gestohlen. Dank intensiver Ermittlungen der Kriminaldienstgruppe Parndorf konnten die Verdächtigen schließlich gefasst werden. Die gestohlenen E-Bikes wurden sichergestellt und den rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben. Bei der Vernehmung zeigten sich die Täter geständig und wurden in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht.

Verfolgungsjagd nach Motorraddiebstahl

Auch in Pilgersdorf, im Bezirk Oberpullendorf, kam es kürzlich zu einer Verfolgungsjagd. Zwei Motorradfahrer, die ohne Kennzeichen unterwegs waren, versuchten, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Sie flohen in ein nahegelegenes Waldstück, wo die Polizei kurze Zeit später ein Motorrad und einen E-Scooter in einem Straßengraben fand. Ein 21-jähriger Verdächtiger wurde schließlich in einer Hecke entdeckt und festgenommen. Ermittlungen ergaben, dass das von ihm gefahrene Motorrad bereits Ende Juni gestohlen worden war. Auch das zweite, im Februar entwendete Motorrad, konnte in der Nähe gefunden werden. Trotz des Einsatzes eines Polizeihubschraubers gelang es nicht, den zweiten Motorradfahrer aufzuspüren. Die Staatsanwaltschaft ordnete für den 21-jährigen ungarischen Staatsbürger Anzeige auf freiem Fuß an. Während die Besitzer der Motorräder ermittelt werden konnten, ist der Eigentümer des gefundenen E-Scooters noch unbekannt. Die Suche nach dem zweiten Fahrer dauert an.