800 Kilogramm schwerer Ofen klemmte Mann ein: Zwei Schwerverletzte

Am 3. September um 10 Uhr war eine Installationsfirma bei einem Gasthaus in der Gemeinde Ebenthal in Kärnten, Bezirk Klagenfurt Land, damit beschäftigt einen 800 kg schweren Holzvergaserofen über die Kellerstiege ins Untergeschoss zu transportieren. Trotz Absicherung mit einem Lastengurt bekam der Ofen kurz vor dem ersten Stiegenhauspodest ein Übergewicht und kippte gegen die Betonwand. Dabei wurde ein 36-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit eingeklemmt und schwer verletzt.

Auch Gastwirt wurde schwer verletzt

Ebenso wurde der beim Transport mithelfende 47-jährige Gastwirt durch den abrutschenden Ofen schwer verletzt. Zwei weitere Firmenmitarbeiter blieben unverletzt und leisteten sofort Erste Hilfe. Die beiden Verletzten wurden von der Rettung ins AUKH bzw. ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Die FF Zell/Gurnitz und Ebenthal führten die Bergung der schwer verletzten Personen durch und sicherten den Ofen gegen weiteres Abrutschen über die Kellerstiege.