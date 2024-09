Unfallstelle mehrmals überflogen: Drohne störte Feuerwehreinsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Pischelsdorf wurde am Montag zu einem Einsatz auf die B54, Höhe Billa, alarmiert. Dort war es zu einem Verkehrsunfall gekommen. „Ein Anhängergespann mit PKW-Anhänger geriet aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und überschlug sich über die Straßenböschung“, berichten die Einsatzkräfte. Die beiden Insassen des Zugfahrzeuges hatten Glück im Unglück. Sie blieben weitgehend unverletzt und konnten das beschädigte Fahrzeug selbstständig verlassen, teilt die Feuerwehr weiter mit.

Drohne störte Feuerwehreinsatz

Doch der Einsatz wurde für die Feuerwehr dennoch unnötig erschwert. „Während des Einsatzes wurde die Einsatzstelle von einer zivilen Drohne in sehr niedriger Höhe mehrmals überflogen“, berichtet die Feuerwehr. Dies würde für unnötige Gefahrenquellen sorgen und sei ein absolutes No-Go. „Wir appellieren an den Drohnen-Piloten, sich an geltendes Luftfahrt-Recht zu halten und das Überfliegen jeglicher Einsatzstellen großräumig zu unterlassen!“, so die Bitte der Feuerwehr.

Denn: Wäre es bei dem Einsatz zum Anflug eines Rettungshubschraubers gekommen, hätte dies unnötige Gefahrenmomente oder Verzögerungen bis hin zum Landeabbruch zur Folge haben können. „Auch die Blaulichtorganisationen setzen mittlerweile vermehrt Drohnen für Such- und Dokumentationstätigkeiten ein, ein weiterer Grund, das der Luftraum im Einsatzgebiet weitläufig von zivilen Drohnen freigehalten werden muss“, erklärten die Einsatzkräfte.