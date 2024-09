Bikeweek im Kampf gegen eine unheilbare Krankheit: Spendenaufruf

Die Finkensteiner Touristikerin Kerstin Anderwald ist an ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) erkrankt, einer unheilbaren, schweren Erkrankung, die das Leben der Betroffenen und ihrer Familien grundlegend verändert hat. Trotz der Schwere ihrer Situation kämpft sie nicht nur für sich, sondern setzt sich dafür ein, mehr Bewusstsein für ALS zu schaffen, um zukünftigen Generationen von Betroffenen sowie ihren Familien zu helfen.

Spendenaufruf für Erforschung der Krankheit

Um Fortschritte in der Forschung zu unterstützen, wird daher um eine Spende für ein vielversprechendes Projekt an der Medizinischen Universität Wien gebeten. Kerstin Anderwald sagt dazu auf bikeweek.at: „Ein amerikanischer Arzt hat einmal gesagt, die ALS wäre heilbar – sie sei nur unterfinanziert! Deshalb bitte ich euch nun für ein sehr vielversprechendes Projekt an der Medizinischen Universität Wien um eure Hilfe. Dieses Projekt gibt Hoffnung. Meinen Liebsten und auch mir. Und – wie man sagt – die Hoffnung stirbt zuletzt. Bitte helft mit, diese am Leben zu erhalten.“

So kannst du spenden: Spende bitte direkt an die Arbeitsgruppe für ALS an der Medizinischen Universität Wien

Empfänger: Arbeitsgruppe ALS

Arbeitsgruppe ALS IBAN: AT36 2011 1404 1007 0700

AT36 2011 1404 1007 0700 BIC: GIBAATWW

GIBAATWW Zahlungsreferen/Verwendungszweck: UE761010012 Weitere Informationen findest du hier.

Was ist ALS? Die amyotrophe Lateralsklerose (ALS) gehört zur Gruppe der Motoneuron-Krankheiten und ist eine nicht heilbare degenerative Erkrankung des motorischen Nervensystems. Das Degenerieren der ersten Motoneurone führt zu einem erhöhten Muskeltonus (spastische Lähmung). Durch Schädigung der zweiten Motoneurone kommt es zu zunehmender Muskelschwäche (Parese bis Plegie), die mit Muskelschwund einhergeht. Das führt zu fortschreitenden Einschränkungen bei den Aktivitäten des täglichen Lebens.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.09.2024 um 15:15 Uhr aktualisiert