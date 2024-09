Urlauber in Airbnb überfallen: Schuldsprüche für vier junge Frauen

Veröffentlicht am 3. September 2024, 15:22 / ©5 Minuten

Überfall auf Urlauber geplant

Der Vorfall ereignete sich, als die jungen Frauen erfuhren, dass zwei jugendliche Pärchen aus Linz 3.500 Euro in ihrer Airbnb-Unterkunft in Währing hätten. Eine 19-jährige Angeklagte hatte diese Information von ihrem Freund erhalten und schmiedete den Plan, die Urlauber zu überfallen. Mit einer Waffenattrappe ausgestattet, fuhren die Täterinnen mit dem Taxi zur Wohnung und gaben vor, beim Einchecken helfen zu wollen. Die jungen Männer wurden unter einem Vorwand aus der Wohnung geschickt, während sich die vier Mädchen an den beiden verbliebenen jungen Frauen vergriffen. Als sie das erhoffte Geld nicht fanden, drohten sie mit Gewalt und nahmen Wertgegenstände wie Handys, Kopfhörer und eine Bankomatkarte mit.

Waffenattrappe als Drohmittel

Die Situation eskalierte, als sich eines der Opfer, eine 16-jährige Urlauberin, weigerte, ihr Handy herauszugeben. Daraufhin trat ihr eine der Täterinnen, eine 20-Jährige, gegen den Kiefer und zeigte auf die Waffenattrappe, die sie in ihrem Hosenbund trug. Das Opfer berichtete später vor Gericht, dass sie in Panik geriet, als sich die Situation schnell verschärfte. Nachdem die jungen Männer wieder in die Wohnung zurückkehrten und drohten, die Polizei zu rufen, flüchteten die vier Täterinnen.

Schuldsprüche und Strafmaß

Fünf Monate nach dem Überfall bereuten die Angeklagten ihre Tat vor dem Schöffensenat. Eine 17-Jährige übergab einem der Opfer 20 Euro als Entschädigung. Für ihre Beteiligung am Raub wurden die vier Frauen zu zehn, zwölf, 18 und 20 Monaten bedingter Haft verurteilt. Die Strafen umfassen auch Bewährungshilfe und verpflichtende Anti-Gewalt-Therapien. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.