Undichte Gasflasche in Weiz: Feuerwehr im Einsatz

Veröffentlicht am 3. September 2024, 16:44 / ©Stadtfeuerwehr Weiz

Am 3. September wurde die Feuerwehr Weiz gegen 11 Uhr zu einem Gasaustritt in der Kapruner-Generator-Straße alarmiert. Ein Mitarbeiter einer Bankfiliale hatte Gasgeruch in einem Innenraum wahrgenommen und sofort die Feuerwehr verständigt. Dank des schnellen Handelns des Mitarbeiters konnten die Räumlichkeiten noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte evakuiert werden.

18 Einsatzkräfte

Die Feuerwehr Weiz rückte mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften aus, unterstützt von Polizei und Rotem Kreuz. Vor Ort konnte die Ursache des Gasgeruchs rasch identifiziert werden: Eine undichte Gasflasche war der Auslöser. Glücklicherweise kam es zu keinen Verletzungen. Der Einsatz konnte nach etwa einer halben Stunde um 11:36 Uhr erfolgreich beendet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.09.2024 um 16:46 Uhr aktualisiert