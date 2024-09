„Bauer sucht Frau“: Wird Diana aus Klagenfurt ihr Liebesglück finden?

In der aktuellen Staffel von „Bauer sucht Frau“ versucht Diana aus Klagenfurt ihr Liebesglück zu finden. Nach mehreren Anläufen, bei denen es in der Vergangenheit nicht mit der Liebe geklappt hat, wagt sie nun einen neuen Schritt und nimmt an der TV-Sendung teil, um Domenik, „den frechen Weinbauern aus der Steiermark“, kennenzulernen. Die 27-Jährige hat sich für ihn entschieden, weil der Landwirt auf sie besonders sympathisch wirkte. Ab 11. September ist die Kärntnerin bei Bauer sucht Frau auf ATV und JOYN zu sehen. Ob sie es wohl schafft Domeniks Herz zu erobern? Im Interview spricht sie über ihre Erwartungen, ersten Eindrücke und das Erlebnis erstmals bei einer TV-Sendung teilzunehmen.

Diana hat exklusiv mit 5 Minuten ein Interview geführt: Erzähl kurz etwas über dich: Diana: Ich bin die Diana, bin 27 Jahre alt und komme aus Klagenfurt. In meiner Kindheit habe ich doch etwas ländlicher gewohnt und dahin wollte ich immer schon wieder zurück. Warum hast du dich dazu entschieden, bei Bauer sucht Frau teilzunehmen? Mit der Liebe hat es bei mir nicht so recht geklappt. Da bin ich dann auf „Bauer sucht Frau“ aufmerksam geworden. Das Video von Domenik hat mir gut gefallen und ich dachte mir, man lebt nur einmal. Warum sollte man es nicht so auch probieren? Was hat man zu verlieren? Ich bin dann mit der Einstellung hin, dass ich im besten Fall die Liebe finde und sonst wird es ein Abenteuer. Wie lief der Bewerbungsprozess ab? Ich habe dann ein Bewerbungsvideo gemacht für Domenik und es online hochgeladen. Danach ging alles ganz schnell. Ich habe einen Anruf von ATV bekommen, bei dem mir mehrere Fragen gestellt wurden und nach etwa zwei Wochen hatte ich die Zusage bekommen, dass Domenik mich zu seiner Hofwoche einlädt. Hast du deine Bauer sucht Frau Teilnahme geheim gehalten? Als ich mich entschieden habe, bei Bauer sucht Frau teilzunehmen, hat es nur meine Mutter gewusst. Sie war dafür, dass ich mich bewerbe. Ansonsten habe ich es für mich behalten. Erst als ich die Zusage bekam, habe ich es meinen engsten Freunden verraten, sonst durfte es sowieso niemand wissen. Warum wolltest du genau Domenik kennenlernen? An den Videos von Domenik hat mir so gut gefallen, dass er total sympathisch und auch nicht auf den Mund gefallen ist. Mir ist wichtig, dass man da auf einer Augenhöhe ist, weil ich selber nicht auf den Mund gefallen bin. Domenik hat einen „Schmäh“, das gefiel mir auch. In einer Beziehung wünsche ich mir auch, dass man Spaß miteinander hat. Wie liefen dann die Vorbereitungen ab? Bevor es dann auf die Hofwoche ging, habe ich mir Gedanken gemacht, was man da so mitnimmt. Ich habe 100.000 Dinge eingepackt und das meiste habe ich nicht gebraucht. Aber man wusste ja vorher nicht, was man erleben wird, wie lang man bleibt und so weiter. Im Vorfeld war ich bei einer Freundin, die Bäuerin ist, die hat mir einige Tipps gegeben. Außerdem habe ich noch mein Dirndl anpassen und mir meine Nägel machen lassen Wie war die Anreise? Warst du aufgeregt? Danach ging es für mich auch schon in die Steiermark. Die Fahrt war für mich ganz entspannt, erst kurz bevor ich angekommen bin, war ich aufgeregt und nervös. Immerhin kennt man die andere Person ja gar nicht und es ist wie ein Blind Date fast. Wie war das Gefühl vor der Kamera? Wegen der Kamera war ich gar nicht so nervös. Ich habe mir gedacht, was soll sein. Also bin ich mit einer positiven Einstellung da rein gegangen. Ich habe es als ungewöhnliches Erlebnis gesehen. Das ATV-Team war auch total lieb und hat gut beraten. Würdest du nochmal an einer TV-Show teilnehmen? Ich würde so etwas auf jeden Fall noch einmal machen. Es war eine coole Erfahrung, so etwas muss man erlebt haben. Was dabei herauskommt, kann jeder gespannt sein und ab 11. September im TV und auf Joyn sehen. Ich freue mich jetzt selber schon, dass endlich die Hofwochen losgehen. Gibt es etwas, dass du den Lesern sagen willst? Ich kann jeden, der es in Erwägung zieht bei BSF teilzunehmen, sagen, habt Mut, traut euch. Es ist wirklich ein Erlebnis. Im besten Fall findet man sogar die Liebe, die man schon immer gesucht hat.

Einblick in die erste Folge:

Den Anfang macht der 27-jährige Domenik aus der Steiermark (Bezirk Deutschlandsberg). Der freche Weinbauer betreibt einen Weinanbau mit seiner Familie. In seiner Freizeit engagiert er sich in der Freiwilligen Feuerwehr. Domenik hat sich für drei Hofdamen entschieden. Es sind Diana (27, Kärnten), Eva (19, Burgenland) und Jasmin (24, Tirol). Die letzten Geschenke werden verpackt, die Fischerhütte wird zurecht gemacht und dann kommt auch schon die erste Dame am Hof an. Diana aus Kärnten kommt als erste an. Die Begrüßung fällt herzlich aus. Der Weinbauer und die Kärntnerin stoßen mit einem Glas Wein an, sie beschnuppern sich und erste Flirtversuche werden gewagt. Doch dann ist es für Domenik Zeit das Flirten zu unterbrechen, denn die zweite Hofdame muss mit dem Traktor abgeholt werden. Eva erwartet ihren Domenik bereits voller Vorfreude am Bahnhof. Die 19-Jährige ist vom Oldtimer-Traktor beeindruckt. Wie beeindruckt wird er von der Dame sein? Mit einer Traktorfahrt geht es zurück auf den Hof. Diana hat sich die Wartezeit im Burschenschank vertrieben und bei einer Flasche Wein lernen sich jetzt alle drei besser kennen und die Chemie scheint zu stimmen. Danach geht es an die Zimmereinteilung und Domenik zeigt ihnen ihre Schlafplätze. Dabei kommen sich die Damen jeweils mit Domenik näher und die ersten Flirtereien beginnen. Für den Abend hat sich Domenik etwas Besonderes überlegt, eine Weinverkostung im Weingarten steht am Programm und danach rundet ein ausgiebiges Abendessen den ersten Tag ab, der eine vielversprechende Hofwoche verspricht.

©ATV Nina Marchel Diana, Domenik und Eva von Bauer sucht Frau

Ab 11. September: Es wird wieder die exklusive 7-Tage-Preview verfügbar sein. Die zweite Hofwochenfolge kann bereits ab 11. September auf JOYN gestreamt werden. Weiters sind alle Staffeln von „Bauer sucht Frau“ auf Österreichs kostenlosem SuperStreamer JOYN jederzeit abrufbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.09.2024 um 18:22 Uhr aktualisiert