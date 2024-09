Doppelte Alarmierung: Zwei UnfÃ¤lle auf der B76 binnen 24 Stunden

Veröffentlicht am 3. September 2024, 17:14 / ©FF Hörmsdorf

Zweimal innerhalb von 24 Stunden wurde die Freiwillige Feuerwehr Hörmsdorf zuerst am Montag, 2. September um 16.30 Uhr und am Dienstag 3. September um 10.53 Uhr jeweils zu Verkehrsunfällen mit verletzten Personen auf die B76 bei km41 in der Marktgemeinde Eibiswald alarmiert. Insgesamt forderten die Unfälle drei Verletzte, einer davon schwer.

Sie kam von der Fahrbahn ab

Am Montagnachmittag kam eine Lenkerin rechts von der Fahrbahn ab, streifte eine Buswartehäuschen, verriss ihr Auto nach links und prallte auf der gegenüberliegenden Seite in einen Hügel, bevor sie gegen die ursprüngliche Fahrtrichtung im Straßengraben liegen blieb. Glück im Unglück war, dass gerade kein Gegenverkehr an der unübersichtlichen Stelle herrschte und somit keine weiteren Verkehrsteilnehmer involviert wurden. Die Fahrerin wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht, die Feuerwehr Hörmsdorf, mit zehn Mann im Einsatz, errichtete einen Brandschutz, fing ausgelaufene Betriebsmittel auf und klemmte die Batterie des Fahrzeuges ab. Mittels Schwerem Rüstfahrzeug der nachalarmierten Freiwillige Feuerwehr Eibiswald wurde anschließend das Unfallfahrzeug geborgen und die Einsatzstelle für den Verkehr nach rund einer Stunde wieder freigegeben.

Wenigere hundert Meter von der Unfallstelle

Weniger glimpflich verlief der Unfall am Dienstag, nur wenige hundert Meter von der Unfallstelle vom Vorabend entfernt. Ein Motorradlenker kam im Zuge eines Überholmanövers zu Sturz, kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto und wurde einige Meter hinter diesem in die Leitschiene geschleudert. Die Versorgung des Verletzten erfolgte durch Sanitäter und Notarzt des Roten Kreuzes sowie des ÖAMTC-Rettungshubschraubers. Die alarmierte Feuerwehr Hörmsdorf unterstützte bei der Abschirmung des Verletzten in der sengenden Hitze, sorgte inzwischen für den Brandschutz, fing auslaufende Betriebsmittel auf und klemmte die Batterien der Unfallfahrzeuge ab.

Mit Rettungshubschrauber

Nach dem Abtransport des schwer verletzten Motorradfahrers durch den Rettungshubschrauber und des Auto-Lenkers durch einen Rettungswagen sowie der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde die Unfallstelle von Betriebsmitteln und Wrackteilen gesäubert und die beiden Unfallfahrzeuge von einem Abschleppunternehmen geborgen. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten war die B76 rund zwei Stunden gesperrt, eine örtliche Umleitung war eingerichtet. Die FF Hörmsdorf stand mit acht Mitgliedern und zwei Fahrzeugen im Einsatz.

Unverzügliche Erste Hilfe

In beiden Fällen setzte übrigens ein Feuerwehrkamerad aus Eibiswald, der ebenfalls First Responder des Roten Kreuzes ist und in seinem Zivilberuf auf einer Baustelle in der Nähe arbeitete und dabei Ohrenzeuge der Unfälle wurde, einen Notruf ab und leistete unverzüglich Erste Hilfe.