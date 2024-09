Forstunfall: 34-Jähriger von Ast getroffen und schwer verletzt

Am Dienstag, 3. September 2024 gegen 8.35 Uhr führten zwei Forstarbeiter an der Baldramsdorfer Straße in Spittal an der Drau, selbe Gemeinde und Bezirk, bei einem Bachbett Waldarbeiten durch. Einer der beiden, ein 29-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal war gerade dabei einen Baum zu fällen, als von einem anderen Baum ein morscher Ast brach und dieser den zweiten Forstarbeiter, einen 34-jährigen Mann aus dem Bezirk Spittal fiel.

Er erlitt schwere Verletzungen

Dieser stürzte samt dem Ast rückwärts zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Er verlor für ca. eine Minute das Bewusstsein, kam dann aber wieder zu sich und war während der gesamten Amtshandlung ansprechbar. Nach Erstversorgung durch die Rettung wurde er vom Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Villach verbracht.