Kärntner will Ölstahltank zerlegen: Wird er unter Stahlwand eingeklemmt

Ein 61-jähriger Klagenfurter war am 3. September um 11.30 Uhr in einem Wohnhaus in der Gemeinde Liebenfels, Bezirk St. Veit an der Glan, an Rückbauarbeiten eines alten Ölstahltanks tätig. Dieser fasste rund 70.000 Liter. Zum Zerlegen benutzte der Arbeiter einen Schneidbrenner und filetierte diesen streifenweise von oben nach unten.

Als nur noch eine Wand stand, wollte er auch diese zerschneiden, woraufhin vermutlich die alte Schweißnaht brach und die Stahlwand in Richtung des 61-Jährigen kippte. Der Mann bemerkte dies, und versuchte sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit zu bringen. Die Stahlwand traf den Klagenfurter und Beine und Hüfte wurden unter dieser eingeklemmt. Sie war generell nicht gegen das Umfallen gesichert.

Feuerwehr befreite ihn

Rettung und FF wurden verständigt. Die FF hob die Stahlwand an und die befreite die eingeklemmte Person. Nach Erstversorgung wurde er von der Rettung mit schweren Verletzungen ins UKH Klagenfurt eingeliefert.