Auto touchiert Lenker von Motorrad: Fahrer und Beifahrerin stürzen

Am 3. August.2024 um ca. 14.20 Uhr fuhr ein 83-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal mit seinem Pkw in Patergassen, Bezirk Spittal/Drau, die B88 Kleinkircheimer Straße von Bad Kleinkirchheim kommend in Richtung Patergassen. In dieselbe Richtung fuhr ein 56-jähriger Steirer mit seinem Motorrad, am Sozius seine 50-jährige Ehegattin.

Auto touchiert Motorrad

Im Kreuzungsbereich der B88 mit der B95 hielten beide vorschriftsmäßig an der Haltelinie an und blinkten links in Richtung Ebene Reichenau. Das Motorrad bog links in Richtung Reichenau ein, der 83-jährige fuhr gleichzeitig los und bog ebenfalls links ein. Nach ca. fünf Metern touchierte der Pkw den rechten Seitenkoffer des Motorrads. Dieses kam zu Sturz, wobei beide am Motorrad befindlichen Personen unbestimmten Grades verletzt wurden. Beide wurden von der Rettung ins UKH Klagenfurt eingeliefert. Alkotests verliefen bei beiden Lenkern negativ.