Gemeinnützige Arbeit: Asylsuchende packen in Vorarlberg mit an

Besonders in Zeiten von Personalmangel werden ihre Beiträge in Einrichtungen wie der Polizeischule Feldkirch und dem Sozialzentrum Satteins geschätzt.

Arbeitsmöglichkeit in der Polizeischule Feldkirch

Abdirizak Hassan Abdulle, ein Asylsuchender aus Somalia, arbeitet seit wenigen Wochen in der Kantine der Polizeischule Feldkirch. Abdulle floh aufgrund des Bürgerkriegs in seiner Heimat und hofft nun auf einen positiven Asylbescheid. Er darf bis zu 110 Euro im Monat dazuverdienen, was ihm neben der Grundversorgung eine sinnvolle Beschäftigung bietet. Seine Unterstützung bei der Essensausgabe kommt bei den Polizeischülern gut an. Florian Bruckmeier, ein Polizeischüler, sieht die Arbeit der Asylsuchenden positiv: „Sie sind beschäftigt und kommen nicht auf dumme Ideen.“ Monika Weiss, stellvertretende Leiterin der Sicherheitsakademie, betont, dass Vorurteile gegenüber Asylsuchenden oft unbegründet seien. In der Polizeischule erleben die Geflüchteten einen geregelten Alltag und knüpfen wertvolle soziale Kontakte, berichtet der ORF.

Schutz und Arbeit im Sozialzentrum Satteins

Auch Mahmoud Abdelatti aus Ägypten und Ismail Nasa aus Marokko, beide in ihren Heimatländern als Christen verfolgt, haben in Vorarlberg Schutz gefunden und arbeiten im Sozialzentrum Satteins. Sie dürfen dort zwar noch keine Pflegeaufgaben übernehmen, unterstützen jedoch die Bewohner und unterhalten sie. Beide betonen, wie sehr sie die Freiheit und Sicherheit in Österreich schätzen. „In Österreich kann man in Freiheit leben und seine Religion selbst wählen“, sagt Mahmoud Abdelatti. Ismail Nasa fügt hinzu, dass ihm besonders die freundlichen Menschen und die Natur gefallen, berichten sie im ORF-Interview.

Bedeutung der Beschäftigung

Christian Leiter, der Stationsleiter des Sozialzentrums Satteins, hebt hervor, wie wichtig eine sinnvolle Beschäftigung für Asylsuchende ist, während sie auf ihre Asylbescheide warten. Die Arbeit fördert nicht nur ihre Integration, sondern hilft ihnen auch beim Erlernen der deutschen Sprache und beim Aufbau sozialer Kontakte. Beide, Mahmoud und Ismail, planen nach einem positiven Asylbescheid eine Ausbildung zur Pflegefachkraft.