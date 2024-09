Reisebus fing kurz vor Karawankentunnel zu brennen an

Veröffentlicht am 3. September 2024, 18:29 / ©FF St. Jakob im Rosental

Glück im Unglück gab es heute kurz vor dem Karawankentunnel. Ein 51-jähriger Mann aus Bosnien fuhr gegen 15.30 Uhr mit einem Reisebus auf der A11 Karawankenautobahn von Villach kommend in Richtung Slowenien. Auf Höhe der Mautstelle Rosenbach bemerkte der Lenker Rauch im hinteren Teil des Busses. Er hielt den Bus am rechten Straßenrand an und stieg aus. Mitarbeiter und auch der Busfahrer konnten das Feuer aber schnell mit einem Handfeuerlöscher eindämmen.

Bei der Mautstelle fing der Motorbrand an

Direkt bei der Mautstelle vor dem Karawankentunnel-Portal hatte der Motor des Reisebusses Feuer gefangen, bestätigt auch ASFINAG Pressesprecher Walter Mocnik auf Anfrage von 5 Minuten. Die ASFINAG-Mitarbeiter und der Buslenker konnten aber durch Einsatz der Handfeuerlöscher den Brand schon so weit eindämmen, dass die Feuerwehr nicht mehr viel zu tun hatte bei ihrem Eintreffen. Im Einsatz stand neben der ASFINAG, die Polizei und die Feuerwehren St. Jakob im Rosental und Dolintschach, sowie die Hauptfeuerwehrwache Villach.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.09.2024 um 07:45 Uhr aktualisiert