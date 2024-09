Feuer vor den Toren Wiens: Halle im Industriezentrum NÃ– SÃ¼d in Vollbrand

Veröffentlicht am 3. September 2024, 18:46 / ©APA/PRESSESTELLE BFK MÖDLING

Laut Bezirksfeuerwehrkommando Mödling steht ein Gebäude in Biedermannsdorf ,nahe der A2, in Flammen.

Plastikgeruch deutet auf Materialbrand hin

Erste Informationen deuten darauf hin, dass es sich um einen Brand in einem Industriegebäude handelt. „Es stinkt gewaltig nach Plastik“ Der Einsatz läuft auf Hochtouren, jedoch sind die genauen Ursachen und das Ausmaß des Schadens noch unklar. Die Nähe zur Südautobahn könnte den Verkehr beeinträchtigen, während die Löscharbeiten weiter andauern.

©Manfred_Haslinger Starke Rauchentwicklung war die Folge.

318 Feuerwehrleute im Einsatz

Mittlerweile sind 14 Feuerwehren und 318 Feuerwehrleute im Einsatz um die Flammen einzudämmen. Das galt auch am Abend noch. „Durch die Wetterlage wird der Rauch in die Siedlungsgebiete hinuntergedrückt“, erläuterte Fastner. Die Einsatzstelle selbst sollte großräumig gemieden werden. Durch den Rauch kam auch zu einer Sichtbehinderung auf der Südautobahn (A2) bei Wiener Neudorf. Bei den Löscharbeiten wurden im Außenangriff u.a. fünf Hubrettungsgeräte eingesetzt. Der Einsatz dürfte noch mehrere Stunden dauern, so die Feuerwehr.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.09.2024 um 07:49 Uhr aktualisiert