Großer Erfolg: Neues Beratungsangebot zieht positive Bilanz

Ein Jahr nach der Eröffnung verzeichnet die Gesundheitsdrehscheibe der Stadt Graz beeindruckende Erfolge. Seit September 2023 bietet die Einrichtung in der Annenstraße 28 niedrigschwellige Gesundheitsberatung und Unterstützung an, die von der Grazer Bevölkerung gut angenommen wird. Über 3.600 Patientenkontakte wurden bereits verzeichnet, darunter viele Fälle, die durch telefonische Beratung oder direkte Kontakte schnell gelöst werden konnten.

Unterstützung der Bürger

Das Team, bestehend aus elf Fachkräften verschiedener Gesundheitsberufe, unterstützt die Bürger bei der Navigation im Gesundheitssystem, der Behandlung chronischer Erkrankungen und der Gesundheitsvorsorge. Besondere Erfolge werden durch die enge Zusammenarbeit mit lokalen Hausärzte und sozialen Einrichtungen erzielt. Fast 30 Prozent der Patienten wurden von Hausärzten überwiesen, was die Vernetzung im Gesundheitswesen stärkt.

Kostenlose, anonyme und barrierefreie Beratung

„Die Gesundheitsdrehscheibe Graz trägt wesentlich dazu bei, soziale und sprachliche Hürden abzubauen und den Zugang zu Gesundheitsangeboten für alle zu verbessern,“ betont Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ). Die Einrichtung bietet kostenlose, anonyme und barrierefreie Beratung in über 50 Sprachen und sorgt so für Chancengleichheit in der Gesundheitsversorgung. Die positiven Rückmeldungen und die hohe Nachfrage zeigen, dass die Gesundheitsdrehscheibe einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsversorgung in Graz leistet.