Die Steiermark als Vorreiter: Suspendierungsbegleitung für Schüler startet

Dieses Programm soll sicherstellen, dass betroffene Jugendliche ihre Suspendierung nicht als bloße Auszeit erleben, sondern aktiv an ihren Problemen arbeiten. Die Gewaltbereitschaft an Schulen nimmt zu, und damit auch die Zahl der Suspendierungen – im vergangenen Schuljahr waren es 93 Fälle in der Steiermark. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat die Bildungsdirektion Steiermark auf Initiative von Landesrat Werner Amon ein umfassendes Maßnahmenpaket eingeführt.

Unterstützung durch Sozialarbeiter

Das neue Begleitprogramm sieht vor, dass die betroffenen Schüler während ihrer Suspendierung von Sozialarbeiter unterstützt werden. Diese Hilfe soll nicht nur den Wiedereinstieg in den Schulalltag erleichtern, sondern auch langfristig zu einem konfliktfreien Schulalltag beitragen. Pro Suspendierungswoche sind drei bis fünf Tage intensive Begleitung vorgesehen, bei der auch die Zusammenarbeit mit Einrichtungen wie der Kinder- und Jugendhilfe sowie Beratungsstellen eine zentrale Rolle spielt.

„Entschlossen gegen Schulgewalt vorgehen“

„Wir müssen entschieden gegen Gewalt an unseren Schulen vorgehen und Konsequenzen ziehen, wenn sich jemand nicht an die Regeln hält – denn wir wollen ein sicheres Zusammenleben in der Steiermark! Allerdings dürfen wir die Schüler, die suspendiert werden, in dieser Zeit nicht verlieren und mit ihren Problemen alleine lassen“, betont Werner Amon.

Suspendierungsbegleitung essentiell für psychische Stabilität

Auch Josef Zollneritsch, Leiter der Schulpsychologie, sieht in der Suspendierungsbegleitung einen wichtigen Schritt: „Eine qualifizierte Suspendierungsbegleitung ist notwendig, um psychische Stabilität und Lernbereitschaft wiederherzustellen.“ Andrea Pichler, Leiterin des Pädagogischen Dienstes, ergänzt: „Kinder und Jugendliche, die suspendiert werden mussten, bedürfen besonderer Aufmerksamkeit und einer Chance, aus ihren Mustern, die zu Gewalt führen, wieder herauszukommen.“

Maßgeschneiderte Unterstützung mit Fokus auf Konfliktlösung

Die Suspendierungsbegleitung wird individuell angepasst und beginnt mit einer umfassenden Anamnese, auf deren Grundlage spezifische Unterstützungspläne erstellt werden. Dazu gehören Maßnahmen zur Konfliktlösung, Förderung sozialer Fähigkeiten und emotionaler Kompetenz. Auch die Einbindung der Kriminal- und Extremismusprävention der Landespolizeidirektion Steiermark ist Teil des Programms.