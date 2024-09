In der Steiermark: Mittwoch mit Sommerfeeling und möglichen Berggewittern

Veröffentlicht am 3. September 2024, 21:17 / ©5 Minuten

Die GeoSphere Austria weiß wie das Wetter am Dienstag in der Steiermark wird: Sonnig und sommerlich warm verläuft auch der Mittwoch. Es bleibt weitgehend niederschlagsfrei, nur über den Bergen können sich am Nachmittag ein paar Quellwolken sowie vereinzelte Schauer oder Gewitter bilden. Teilweise kommt spürbarer Südwind auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 26 und 32 Grad.