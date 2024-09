Hustenanfall endet fatal: Kärntner muss ins Krankenhaus geflogen werden

Der Rettungshubschrauber stand gestern Abend bei einem Unfall auf der L46 Teuchen Landesstraße in Arriach im Einsatz.

Der Rettungshubschrauber stand gestern Abend bei einem Unfall auf der L46 Teuchen Landesstraße in Arriach im Einsatz.

Veröffentlicht am 4. September 2024, 06:10 / ©5 Minuten

Gestern Abend, am 3. September gegen 19.25 Uhr, war ein 42-jähriger Kärntner mit einem Kleintransporter auf der Teuchen Landesstraße (L46) von Treffen in Richtung Arriach unterwegs. In Dreihofen (Gemeinde Arriach, Bezirk Villach-Land) hat er plötzlich einen Hustenanfall bekommen, weshalb er von der Straße links abkam und gegen die dortige Leitschiene prallte, berichtet die Polizei.

Fahrzeug stürzte in den Arriachbach

In weiterer Folge hob er mit dem Fahrzeug ab und stürzte über die Böschung in den Arriachbach. Dabei wurde der 42-Jährige verletzt und musste mit dem Rettunsghubschrauber ins LKH Villach geflogen werden. Im Einsatz stand neben der Polizei auch die Freiwillige Feuerwehr Arriach. Während der Unfallaufnahme war die Teuchen Landesstraße an der Stelle nur einspurig befahrbar.