Unfall auf B100 endet für Reh tödlich – Motorradfahrer verletzt

Gegen 20.40 Uhr war ein 27-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau am gestrigen Dienstag, 3. September, mit seinem Auto auf der B100 in Fahrtrichtung Spittal unterwegs, als ein Reh von rechts auf die Straße lief. Der Autofahrer führte zwar eine Vollbremsung durch, krachte aber dennoch in das Tier. Ein nachkommender, 62-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Spittal leitete ebenfalls eine Vollbremsung ein, konnte aber nicht mehr rechtzeitig anhalten.

Reh musste vom Jäger erlöst werden

In weiterer Folge krachte dieser gegen das Heck des Autos und stürzte anschließend vom Motorrad. Dabei verletzte er sich und musste von der Rettung ins Krankenhaus nach Spittal gebracht werden. Der 27-Jährige blieb unverletzt. Das Reh musste schließlich aber von einem zuständigen Jäger erlöst werden. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt, heißt es seitens der Polizei.