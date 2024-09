Wiener Landtag diskutiert über Mindestsicherung

FPÖ fordert strengere Regelungen für Mindestsicherung

Die erste Herbstsitzung des Wiener Landtags steht ganz im Zeichen einer intensiven Diskussion um die Mindestsicherung. Auf Antrag der FPÖ wird die Verteilung dieser Sozialleistung kritisch hinterfragt. Besonders problematisch sieht die Partei, dass alle anspruchsberechtigten Familien für jedes Kind denselben Betrag erhalten. FPÖ-Chef Dominik Nepp fordert in einer Stellungnahme, dass die Mindestsicherung künftig ausschließlich an österreichische Staatsbürger ausbezahlt werden soll. Der Hintergrund dieser Forderung ist ein konkreter Fall, der in den Medien für viel Aufsehen sorgte. Eine syrische Familie erhält monatlich 4.600 Euro an Sozialhilfeleistungen, inklusive Mietbeihilfe. Dies brachte eine erneute Debatte über die Ausgestaltung und Gerechtigkeit der Mindestsicherung ins Rollen.

ÖVP und SPÖ mit unterschiedlichen Positionen

Auch die ÖVP äußerte im Zuge der Diskussion Änderungsvorschläge. Sie plädierte dafür, dass bei Familien mit mehreren Kindern die Zuschüsse sukzessive sinken sollten. Als Vorbild nannte die ÖVP das System in Oberösterreich, wo eine derartige Regelung bereits umgesetzt wird. Die SPÖ hingegen betont, dass sie keinen Sozialabbau betreiben wolle. Besonders Alleinerziehende mit ein bis zwei Kindern könnten unter den ÖVP-Vorschlägen leiden, so die Befürchtung. Die Wiener Regelung zur Mindestsicherung existiert bereits seit mehreren Jahren und bietet vor allem sozial schwächeren Familien eine wichtige Unterstützung.

Misstrauensanträge gegen SPÖ-Spitzenpolitiker angekündigt

Im Vorfeld der Sitzung kündigte Dominik Nepp auch Misstrauensanträge gegen Bürgermeister Michael Ludwig und Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) an. Diese sollen allerdings erst in der nächsten Sitzung des Wiener Gemeinderats Ende September eingereicht werden. Beim heutigen Sonderlandtag werden noch keine solchen Anträge zur Abstimmung stehen.