Tiefe Trauer: Bekannter Gastronom beim Wandern einfach umgekippt

Die Trauer um den bei einer Bergtour am Glockner plötzlich verstorbenen Gastronomen Martin Kaufmann ist in Graz und Umgebung groß.

Im Alter von 48 Jahren ist der beliebte und bekannte steirische Gastronom Martin Kaufmann verstorben. Die Umstände, wie es zu seinem Tod nun genau gekommen ist, sind aber aktuell noch unklar. Klar ist, dass er bei einer Bergtour in der Glocknergruppe in Osttirol plötzlich einfach noch vorne kippte und 15 Meter abstürzte. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Seinen beiden Begleitern hatte er kurz zuvor noch zugerufen, dass sie auf ihn warten sollten – wir haben berichtet.

Martin Kaufmann war kein Unbekannter in der steirischen Gastro-Szene

Sowohl in als auch rund um Graz war Kaufmann kein Unbekannter. Er hatte in der Landeshauptstadt gleich zwei Lokale in seiner Karriere als Gastronom, danach hatte er in Kainbach bei Graz die „Hönigtaler Stub’n“. Die Trauer ist nach seinem plötzlichen Tod jedenfalls groß.

Auch bei einem Sportclub trauert man um Martin Kaufmann

So trauert nicht nur die Gastro-Szene um den beliebten Wirten, auch beim örtlichen Fußballclub USV Kainbach ist man in „tiefer Trauer“, wie man auf Facebook schreibt. „Martin war über Jahrzehnte Wegbegleiter unserer Spieler und Sportvereinsfamilie. Die Siegesfeiern in seinen Lokalen sind legendär“, heißt es in dem Posting. Auch Freunde und Kollegen trauern in den sozialen Medien um Kaufmann. „Die Nachricht schockt gerade“, schreibt eine Userin etwa.