Feuer in historischem Einfamilienhaus: Ehepaar aus Gebäude gerettet

Gestern Früh ist ein Brand in einem historischen Einfamilienhaus in Frohnleiten ausgebrochen.

Gestern Früh ist ein Brand in einem historischen Einfamilienhaus in Frohnleiten ausgebrochen.

Gegen 7.30 Uhr brach, aufgrund eines technischen Defekts am E-Herd, ein Feuer in der Küche eines Einfamilienhauses, am Frohnleitener Hauptplatz aus. Durch die Rauchentwicklung aus dem ersten Stock, wurde ein Nachbar auf den Brand aufmerksam und wählte den Notruf. Zu diesem Zeitpunkt war unklar, ob sich Personen in dem Gebäude aus dem 16. Jahrhundert befinden.

Angehender Polizist rettete Hausbesitzer

Ein 21-jähriger Polizeischüler aus Frohnleiten stammend, befand sich gerade auf dem Weg zum Dienst, als er selbst den Brand wahrnahm. Ein Nachbar rief ihm zu, dass er bereits die Feuerwehr alarmiert habe. Der angehende Polizeibeamte wollte sich jedoch vergewissern, ob sich noch jemand in dem Gebäude befand. Nach mehrfachem Läuten und Klopfen an der Eingangstür, öffnete der 89-jährige Hausbesitzer. Dieser hatte nichts vom Brand in der Küche mitbekommen. Der Polizeischüler begab sich ins Schlafzimmer des ersten Stockes, wo sich noch die 89-jährige Gattin des Hausbesitzers befand. Gemeinsam mit dem jungen Polizisten konnte das Ehepaar ihr Haus unverletzt verlassen.

„Brand aus“ eine Stunde nach Ausbruch des Feuers

In weiterer Folge konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Häuser durch die Freiwilligen Feuerwehren Frohnleiten und Röthelstein, sowie der Betriebsfeuerwehren MM Karton Frohnleiten und Sappi Gratkorn verhindert werden. „Brand aus“ wurde eine Stunde nach Ausbruch des Feuers gegeben. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang unbekannt.