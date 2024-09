Lehrermangel sorgt für Unruhe in Salzburg

Lehrerstellen bleiben unbesetzt

In Salzburg schlägt die Personalvertretung der Lehrer Alarm: Zu viele offene Stellen und steigende Anforderungen sorgen für wachsende Unsicherheit vor dem neuen Schuljahr. Besonders an Volksschulen fehlen derzeit Lehrkräfte. In sieben Klassen sei bislang noch keine Pädagogin oder kein Pädagoge gefunden worden, erklärte die Landesrätin Daniela Gutschi (ÖVP). Insgesamt sind aktuell 30 Lehrerstellen an verschiedenen Schulformen unbesetzt. Dennoch zeigt sich die Landesregierung optimistisch, bis zum Schulstart ausreichend Personal zu finden.

Grippewelle verstärkt Sorgen um Lehrerausfall

Christine Haslauer, Vorsitzende der Salzburger Pflichtschullehrervertreter, äußert große Bedenken. Sie befürchtet, dass die Situation durch die nächste Grippewelle noch verschärft wird. „Der Lehrermangel trifft uns hart, und wenn im Herbst die Grippewelle zuschlägt, stehen viele Schulen ohne ausreichendes Personal da,“ warnt sie. Besonders die Unterstützung durch wichtige Fachkräfte wie Sprachheillehrer sei gefährdet, da diese in Notfällen abgezogen würden, um den Unterrichtsbetrieb aufrechtzuerhalten.

Quereinsteiger als Lösung?

Die Salzburger Landesregierung setzt vermehrt auf Quereinsteiger und Studierende, um dem Lehrermangel entgegenzuwirken. Im vergangenen Schuljahr waren 65 Quereinsteiger im Einsatz, die zwar kein Lehramtsstudium, aber eine fachliche Ausbildung abgeschlossen haben. Weitere 30 sollen im kommenden Schuljahr hinzukommen, insbesondere an Neuen Mittelschulen und in der AHS-Unterstufe. Diese Strategie soll den Mangel zumindest kurzfristig lindern, während langfristige Lösungen weiterhin gesucht werden.