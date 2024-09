110.000 Blitze in Kärnten: Wo es im Sommer am öftesten gekracht hat

Ein heißer Sommer ist – aus meteorologischer Sicht – vor wenigen Tagen zu Ende gegangen. Doch der Sommer brachte in Kärnten nicht nur heiße Phasen, mit der Hitze kamen auch einige Gewitter und Unwetter. Wie die „österreichische Unwetterzentrale“ nun berichtet, hat es in Kärnten im Sommer, also von 1. Juni bis 31. August, insgesamt 110.534 Mal geblitzt. Damit liegt man, knapp hinter Tirol und Salzburg, im Bundesländervergleich an sechster Stelle.

Laut den Meteorologen der „österreichischen Unwetterzentrale“ handelte es sich in diesem Sinne aber dennoch um einen „durchschnittlichen Sommer“ in Kärnten. Grund dafür sei vor allem ein blitzarmer Juni gewesen, der durch einen überdurchschnittlich blitzreichen Juli aber wieder ausgeglichen worden sei. Die Blitzdichte lag im Sommer bei 11,6 Blitzen pro Quadratkilometer – mach Platz sieben im Bundesländervergleich.

Diese Bezirke waren am stärksten von Blitzen betroffen

Am stärksten betroffen waren dabei die Gebiete im Norden und Nordosten von Kärnten. Wie eine Karte zeigt, hat es dort am häufigsten geblitzt und gekracht – besonders in den Bezirken Feldkirchen, St. Veit an der Glan und Wolfsberg.

©Screenshot „ubimet“ / „uwz.at“ | Die Blitzkarte zeigt die „aktivsten“ Regionen Kärntens. ©Screenshot „ubimet“ / „uwz.at“ | Die Legende zur Blitzkarte.

Kärntner Sommer brachte auch Unwetter und Überschwemmungen

Neben zahlreichen Blitzen brachte der Sommer in Kärnten aber auch einige Unwetter, die für Überschwemmungen gesorgt haben. Zudem wurde in Kremsbrücke am 21. Juli der Zivilschutzalarm und erst kürzlich in Baldramsdorf eine Zivilschutzwarnung ausgerufen. In Baldramsdorf bittet man auch um Spenden für die Unwetteropfer. Mehr dazu hier: Nach Murenabgängen: Spendenaktion für Unwetteropfer in Baldramsdorf.