Wien startet Kampagne für mehr Lebensrettung bei Herzstillstand

Schnelles Eingreifen rettet Leben

In Wien erleiden jährlich tausende Menschen einen plötzlichen Herzstillstand in der Öffentlichkeit. In solchen Notfällen zählt jede Sekunde: Mit jeder Minute, in der nicht eingegriffen wird, sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit um zehn Prozent. Ein Defibrillator – kurz „Defi“ – kann das Leben der Betroffenen retten, wenn er rechtzeitig eingesetzt wird. Die Stadt Wien verfügt bereits über rund 1.200 dieser lebensrettenden Geräte.

Kampagne „Ein Defi bringt das Herz zum Laufen“

Um das Bewusstsein für diese Problematik zu schärfen, hat die Stadt Wien gemeinsam mit dem Verein Puls die Kampagne „Ein Defi bringt das Herz zum Laufen“ ins Leben gerufen. Ziel ist es, in der Bevölkerung zu verankern, dass jeder in der Lage ist, im Notfall zu helfen. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig betonte bei der Vorstellung der Kampagne, dass die Rettungskette in Wien bereits einzigartig sei und die Stadt das Ziel verfolge, „die HERZsicherste Stadt Europas“ zu werden.

Bürgermeister demonstriert Lebensrettung

Um zu zeigen, wie wichtig und unkompliziert rasches Eingreifen ist, führte Bürgermeister Ludwig eine Wiederbelebungsübung an einer Trainingspuppe durch. Dabei appellierte er erneut an die Wiener Bevölkerung, im Ernstfall zu handeln. „Wir werden weiterhin gemeinsam gegen den Herzstillstand kämpfen“, so Ludwig, der versprach, das Netz an Defibrillatoren und die Aufklärungsarbeit weiter auszubauen.