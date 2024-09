Autonome Autos: Steht der große Roll-out schon bald bevor?

Spricht von einem Quantensprung in der Automobilindustrie: AVL-Experte Max Nestoriuc.

Veröffentlicht am 4. September 2024, 08:04 / © AVL

Durch die Kooperation zwischen dem österreichischen Mobilitätsunternehmen AVL und dem deutschen Start-up AVES Reality wird das Testen autonomer Fahrzeuge in neue Dimensionen gehoben. Der Schlüssel: Digitale Testumgebungen, die Milliarden von Testkilometern in der realen Welt überflüssig machen.

Digitale Simulationen ersetzen Milliarden Testkilometer

Um autonome Fahrfunktionen sicher zu entwickeln, müssten herkömmliche Tests Milliarden an Testkilometern umfassen – ein kaum zu bewältigender Aufwand. Stattdessen setzt AVL auf digitale Simulationen. Diese ermöglichen es, das Verhalten selbstfahrender Fahrzeuge in unterschiedlichsten Verkehrssituationen effizient und präzise zu testen. In diesem Bereich hat sich AVL als einer der führenden internationalen Innovatoren etabliert.

Fotorealistische 3D-Karten in wenigen Tagen

Durch die Zusammenarbeit mit AVES Reality wird dieser Prozess jetzt noch schneller und genauer: Mit einer Kombination aus Satellitenbildern, künstlicher Intelligenz und Videospieltechnologie erstellt AVES Reality fotorealistische, georeferenzierte 3D-Karten von Verkehrsumgebungen – und das in wenigen Tagen! „Diese Partnerschaft ist ein Quantensprung für die Automobilindustrie“, erklärt Max Nestoriuc, Experte für autonome Fahrfunktionen bei AVL.

Videospieltechnologie trifft Automobilindustrie

Was bisher zeit- und kostenintensiv war, wird jetzt revolutioniert. AVES Reality erstellt digitale Zwillinge urbaner und ländlicher Gebiete, die bis ins kleinste Detail realitätsnah sind. Gebäude, Straßen, Bäume – alles wird auf wenige Zentimeter genau nachgebildet. „Unsere Technologie ist weltweit anwendbar und ermöglicht es, hochpräzise Verkehrsszenarien zu simulieren“, sagt Matthias Heger, Co-Gründer von AVES Reality.



Detailgetreue 3D-Karten für Simulationen bei Tests

AVL baut auf diesen detailgetreuen Karten auf, um umfassende Tests durchzuführen. So lassen sich diverse Verkehrssituationen sicher simulieren und optimieren, ohne dass physische Testfahrten notwendig sind. Dies spart nicht nur Zeit und Kosten, sondern reduziert auch den logistischen Aufwand erheblich.

Neue Ära im autonomen Fahren

Mit dieser Kooperation öffnet sich eine neue Ära für das autonome Fahren. Die Skalierung von Testumgebungen wird massiv erleichtert, und das Potenzial für zukünftige Entwicklungen ist enorm. „Die Kombination unserer Technologien ermöglicht präzisere und schnellere Tests als je zuvor – ein echter Durchbruch“, so Nestoriuc abschließend.