Erste Einblicke in TV-Show: „Ich hasse dieses Forsthaus so sehr“

Zahlreiche Promi-Paare stehen ab 3. Oktober wieder im Fokus, wenn es in der TV-Show „Forsthaus Rampensau“ um 20.000 Euro geht. Bereits zwei Mal hat die Show auf „ATV“ stattgefunden, die Sieger bisher waren: Satans Bratan und Mio bzw. Luis und Lev.

Sarah und Stefan ziehen ins „Forsthaus Rampensau“ ein

Wer aber kann das Erbe dieser Promi-Paare antreten und in ihre Fußstapfen treten? Über vier Paare, die bereits festgestanden sind, haben wir schon berichtet, nun hat „ATV“ mit Sarah und Stefan sowie Jazz Gitti und Kartenlegerin Carmen auch ein fünftes und sechstes Paar präsentiert.

Wer sind Sarah und Stefan? Sarah ist bereits aus der Sendung „Bauer sucht Frau“ bekannt, die Reiterin verdrehte in der 20. Staffel ihren Hofherren den Kopf. „Wenn man es vergleicht, ist Bauer sucht Frau ein Ponyhof und das Forsthaus Rampensau wohl mein wildester Ritt“, weiß sie. Auch Stefan ist aus der Kuppel-Show bereits bekannt, er war ebenfalls in der 20. Staffel zu sehen und hat um das Herz von Bäuerin Nicole gebuhlt.

©ATV / Bernhard Eder Photography Sarah und Stefan wollen zur „Rampensau 2024“ werden.

Auch Jazz Gitti zieht ins „Forsthaus Rampensau“ ein

Martha Butbul, besser bekannt als „Jazz Gitti“, ist ein österreichisches Original und bereits 78 Jahre alt – was sie aber nicht daran hindert, ins „Fosthaus Rampensau“ einzuziehen. Mit ihr kommt ihre gute Freundin und Kartenlegerin Carmen auf die Kärntner Alm: „Als Kartenlegerin habe ich für Gitti und mich natürlich ein bisschen in die Zukunft geblickt und wir wussten schon vorab, dass einige Rampensäue mit Vorsicht zu genießen sind.“

©ATV / Bernhard Eder Photography Auch Jazz Gitti und Carmen kämpfen um die 20.000 Euro und den Titel „Rampensau 2024“.

Erste Einblicke in „Forsthaus Rampensau“: „Ich will nicht da her“

Mittlerweile hat „ATV“ auch einen ersten Einblick in die Show, die ab 3. Oktober startet, gewährt. Und eines ist sicher: An Drama wird es in der dritten Ausgabe von „Forsthaus Rampensau“ wohl nicht mangeln. Bereits zu Beginn hört man eine weibliche Kandidatin sagen: „Ich hasse dieses scheiß Forsthaus so sehr, oida. Ich hab von Anfang an gesagt, ich will nicht da her.“