Verfolgungsjagd in Wels endet mit Festnahme flüchtiger Häftlinge

Verfolgungsjagd durch Oberösterreich

Wie jetzt bekannt wurde, führte die Polizei in Wels am 30. August eine Fahrzeugkontrolle durch, die in einer spektakulären Verfolgungsjagd mündete. Gegen 23.40 Uhr sollte ein Auto im Bereich Wels-Ost angehalten werden, doch der Fahrer beschleunigte in Richtung Marchtrenk und floh auf die A25 in Richtung Linz. Trotz mehrfacher Anhaltezeichen ignorierte der Lenker die Aufforderungen der Polizei. Die Verfolgung setzte sich über die A1 in Richtung Salzburg fort, bis das Fahrzeug bei Allhaming von der Autobahn abfuhr.

Flucht zu Fuß – zwei Mädchen zurückgelassen

In der Nähe von Weißkirchen an der Traun hielt das Fluchtfahrzeug plötzlich an. Drei Männer sprangen aus dem Auto und flohen in ein nahegelegenes Feld. Im Fahrzeug blieben zwei Mädchen zurück, die laut schreiend die Polizei alarmierten. Durch ihre Aussagen stellte sich heraus, dass einer der flüchtigen Männer ein 18-jähriger, amtsbekannter Strafgefangener aus dem Bezirk Vöcklabruck war. Dieser hatte am 26. August seine elektronische Fußfessel gewaltsam entfernt und war seither auf der Flucht.

Großfahndung nach den Verdächtigen

Die Polizei leitete sofort eine großangelegte Fahndung ein, bei der auch ein Hubschrauber aus Salzburg zum Einsatz kam. Trotz intensiver Suche blieb die Fahndung nach den drei Männern zunächst erfolglos. Der unbefugt genutzte PKW wurde der Eigentümerin zurückgegeben.

Festnahme am Badesee Regau

Am 31. August 2024 führten Hinweise die Polizei zum Aufenthaltsort des 18-jährigen Hauptverdächtigen im Bereich des Badesees Regau. Der Gesuchte versuchte erneut zu flüchten, indem er ins Wasser sprang. Trotz erster Versuche, ihn zum Aufgeben zu bewegen, schwamm der Verdächtige weiter. Schließlich, erschöpft und nach einer kurzen Diskussion, kehrte er zu den Polizisten zurück und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Zweiter Verdächtiger gefasst – dritter Mann weiter flüchtig

Am gleichen Tag konnte auch der zweite Verdächtige, ein 20-jähriger Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck, am Welser Hauptbahnhof aufgegriffen und zur Sache befragt werden. Der dritte Verdächtige befindet sich weiterhin auf der Flucht. Die Ermittlungen zur Ergreifung des letzten Mannes dauern an.