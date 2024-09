Frühere Ernte in der Steiermark: Wie das Wetter den Wein beeinflusst

Veröffentlicht am 4. September 2024, 09:06 / ©Elle Hughes/Pexels

Die Weinernte 2024 startet heuer besonders früh, die Steiermark bildet dabei keine Ausnahme. Der Präsident des Österreichischen Weinbauverbandes, Johannes Schmuckenschlager, erklärte, dass die Weinlese aufgrund der witterungsbedingten Umstände und des frühen Austriebs der Reben bereits begonnen hat. Besonders in der Steiermark, wo die Ernte Anfang September einsetzt, ist die Saison in vollem Gange.

Frühere Ernte aufgrund ungewöhnlicher Witterung

Der ungewöhnlich frühe Start der Weinlese ist auf einen warmen Frühling und Sommer zurückzuführen. Die Reben trieben bereits drei Wochen früher als gewohnt aus, was die Weinbauern zu einer früheren Ernte zwang. Die Hitzeperioden im Sommer beschleunigten den Reifungsprozess, jedoch kam es auch zu mehreren Spätfrostereignissen und Hagelstürmen, die in der Steiermark, insbesondere in den Gebieten rund um Leibnitz, Deutschlandsberg und Hartberg, Schäden verursachten.

Kleinere Erntemenge als im Vorjahr

Schmuckenschlager weist darauf hin, dass die Erntemenge 2024 voraussichtlich nur etwa 2,0 Millionen Hektoliter betragen wird. Dies liegt deutlich unter dem Durchschnitt der letzten Jahre und dem Ergebnis des Vorjahres, als 2,33 Millionen Hektoliter geerntet wurden. Der Rückgang ist auf Schäden durch Spätfrost, Verrieselung während der Blüte und reduzierte Beerendurchmesser zurückzuführen. Trotz der geringeren Menge erwartet die Branche jedoch keine Engpässe, da ausreichende Vorräte vorhanden sind.

Die Weinlese startet aufgrund der Wetterbedingungen früher als gewohnt in der Steiermark.

Hochwertige Trauben trotz Herausforderungen

Trotz der Herausforderungen zeigt sich Schmuckenschlager optimistisch bezüglich der Qualität der Trauben. Der frühe Rebaustrieb und die gute Wasserversorgung im Frühjahr haben zu einer gesunden Reife der Trauben geführt. Besonders die Rotweinsorten profitieren von den kleinen, konzentrierten Beeren, die dichte und vollreife Weine versprechen.

Wein und verantwortungsvoller Konsum

In der Pressekonferenz hob Schmuckenschlager auch die Bedeutung eines verantwortungsvollen Weinkonsums hervor. Während die allgemeine Diskussion über Alkohol oft pauschal negativ ist, betont er die gesundheitlichen Vorteile eines moderaten Weinkonsums, wie die Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. „Wir setzen uns entschieden gegen Missbrauch ein, lehnen jedoch pauschale Verurteilungen ab“, so Schmuckenschlager.