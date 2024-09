Wahlkampf im Landtag: Sondersitzung kommt

Eigentlich würde das Landesparlament ja erst Anfang Oktober regulär wieder tagen, nun muss es bereits zwischen 9. und 13. September wieder zusammentreffen. FPÖ-Obmann Erwin Angerer kündigt im Gespräch mit 5 Minuten an, noch diese Woche einen entsprechenden Antrag auf Sondersitzung einbringen zu wollen.

Darum könnte es in der Sondersitzung gehen

Angerer: „Diese Sitzung muss dann binnen einer Woche stattfinden.“ Noch ein Geheimnis macht der Freiheitliche über mögliche Themen, lässt aber zumindest einen Schwerpunkt anklingen. „Natürlich wird es sich auch um die Sicherheit drehen, sowohl was Migration anlangt als auch um Hilfe bei Naturkatastrophen.“ Da solle endlich eine hundertprozentige Abdeckung etwaiger Unwetterschäden fixiert werden.

„Kärntner Parteien sollen schon Themen bestimmen“

Mit der anstehenden Nationalratswahl habe die Sondersitzung, zu der sich die 36 Abgeordneten nun in der ersten Schulwoche treffen müssen, natürlich so was von überhaupt nichts zu tun, will der Chef der Freiheitlichen glauben machen. „Aber die Kärntner Parteien sollen schon Themen bestimmen, an die sich eine künftige Bundesregierung halten wird müssen“, so Erwin Angerer.