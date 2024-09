Jeder 7. Schulwegunfall in der Steiermark passierte auf Schutzweg

Besonders besorgniserregend ist die mangelnde Sichtbarkeit von Kindern an Schutzwegen. VC√Ė-Expertin Katharina Jaschinsky macht darauf aufmerksam, dass viele Autos und Kleintransporter die Sicht auf die Schutzwege beeintr√§chtigen. Um dies zu verhindern, fordert der VC√Ė eine Ausweitung des Halte- und Parkverbots von f√ľnf auf zehn Meter vor Schutzwegen. ‚ÄěViele Autos sind heute h√∂her als fr√ľher und durch den Anstieg an Lieferfahrzeugen wird die Sicht weiter eingeschr√§nkt. Eine Erweiterung des Parkverbots ist notwendig, um die Sicht auf Kinder zu verbessern,‚Äú erkl√§rt Jaschinsky.

Unzureichendes Bewusstsein f√ľr ‚Äěunsichtbaren Schutzweg‚Äú

Seit 30 Jahren ist in der Stra√üenverkehrsordnung verankert, dass Kindern immer das sichere √úberqueren der Fahrbahn zu erm√∂glichen ist, auch ohne Schutzweg. ‚ÄěDieses ‚unsichtbare Schutzweg‘-Recht muss besser bekannt gemacht werden. Fahrzeuglenkende m√ľssen besonders aufmerksam sein und rechtzeitig bremsen, wenn Kinder die Stra√üe √ľberqueren m√∂chten,‚Äú so Jaschinsky. Im Vorjahr ereigneten sich in der Steiermark neun von insgesamt 61 Schulwegunf√§llen auf Schutzwegen, was die Dringlichkeit zus√§tzlicher Ma√ünahmen unterstreicht.

Initiative f√ľr sicherere Schulwege

Der VC√Ė hat die Initiative ‚ÄěVC√Ė-Schulwegcheck‚Äú gestartet, um gemeinsam mit der Bev√∂lkerung gef√§hrliche Stellen auf Schulwegen zu identifizieren. √úber eine Online-Karte k√∂nnen B√ľrger Problemstellen melden. Bereits √ľber 1.300 Problemstellen sind √∂sterreichweit erfasst. ‚ÄěWir brauchen mehr Miteinander im Stra√üenverkehr und eine Kultur des Aufeinander-R√ľcksicht-Nehmens, besonders auf die Schw√§chsten. St√§dte und Gemeinden m√ľssen sicherstellen, dass das Verkehrssystem kinderfreundlich gestaltet wird,‚Äú fordert Jaschinsky.

Schulweg als Lernchance

Der Schulweg ist nicht nur eine t√§gliche Notwendigkeit, sondern auch eine wichtige Gelegenheit f√ľr Kinder, sich im Stra√üenverkehr richtig zu verhalten. ‚ÄěDurch den Schulweg lernen Kinder das richtige Verhalten im Stra√üenverkehr, was sie auch au√üerhalb der Schulzeiten sicherer macht. Ein sicherer Schulweg ist daher nicht nur eine Frage der Sicherheit, sondern auch der Bildung,‚Äú betont Jaschinsky.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.09.2024 um 10:02 Uhr aktualisiert