300.000 Besucher, 270 Polizisten: Sicherheitskonzept für die Airpower vorgestellt

Die Vorbereitungen für das größte Luftfahrt-Event Europas, die AIRPOWER24, laufen auf Hochtouren. Rund 270 Polizistinnen und Polizisten des „Einsatzabschnitts Verkehr“ trafen sich am Dienstag, 3. September, zur großen Einsatzbesprechung am Red Bull Ring in Zeltweg. Neben der Planung für die Sicherheitsmaßnahmen standen auch Ehrungen auf der Agenda.

Neue Verkehrsstrategien für 300.000 Besucher

Für die AIRPOWER24 am 6. und 7. September erwartet die Region Zeltweg rund 300.000 Besucher. „Staus und Verzögerungen sind unvermeidlich, aber wir tun unser Bestes, um die Verkehrslage zu optimieren,“ erklärte Oberst Kurt Lassnig, Leiter der Verkehrspolizei Steiermark. Gemeinsam mit dem Bundesheer, der Polizei und Verkehrsexperten wurde ein neues Verkehrskonzept entwickelt. Dies umfasst unter anderem erweiterte Kapazitäten im öffentlichen Verkehr, spezielle Buslinien und ÖBB-Sonderzüge aus ganz Österreich sowie kostenlose AIRPOWER-Shuttles, die direkt zum Eventgelände fahren. Auch der Bahnhof Zeltweg wurde für die hohe Anzahl an Fahrgästen vergrößert.

©LPD Stmk | Große Einsatzbesprechung der Verkehrspolizei am Red Bull Ring. ©LPD Stmk | Ehrung CI Michael Jilk mit Hptm Tafeit, Obst Lassnig, CI Jilk, Bezirkshauptfrau Pölzl und Obst Braun (v.l.n.r.). ©LPD Stmk | Ehrung Erich Wolf mit Hptm Tafeit, Obst Lassnig, CEO Wolf, Bezirkshauptfrau Pölzl und Obst Braun (v.l.n.r.). ©LPD Stmk | Das Führungsteam der LVA Steiermark mit Obst Kurt Lassnig und Gesamteinsatzleiter Hptm Andreas Tafeit.

Wichtige Hinweise für Busse und Camper

Für die bis zu 300 anreisenden Busse wurden spezielle Parkflächen eingerichtet. Busfahrer sollten besonders auf die Totalsperre der B317/Friesacher Straße im Bereich Perchauer Sattel achten und großräumig ausweichen. Camper, die im „Camping Blau“ am Red Bull Ring untergebracht sind, sollten die Abfahrt „Knittelfeld West“ nutzen. Weitere Informationen zur An- und Abreise sind auf der offiziellen Website der AIRPOWER24 verfügbar.

Ehrungen für langjährige Dienstjubiläen

Die Einsatzbesprechung diente auch der Anerkennung verdienstvoller Personen. Oberst Kurt Lassnig verabschiedete Chefinspektor Michael Jilk, der nach über 40 Einsätzen bei Sportgroßevents in den Ruhestand geht. „AIRPOWER24 wird sein letzter großer Einsatz sein,“ so Lassnig. Auch Erich Wolf, CEO des Red Bull Rings, erhielt eine Ehrung für seine langjährige Zusammenarbeit mit der Polizei. Gemeinsam mit der Murtaler Bezirkshauptfrau Nina Pölzl und dem polizeilichen Gesamteinsatzleiter Hauptmann Andreas Tafeit betonte Lassnig die Bedeutung der Zusammenarbeit aller Beteiligten für den Erfolg des Events.