Tödlicher Arbeitsunfall bei Holzfällarbeiten im Zillertal

Veröffentlicht am 4. September 2024, 09:59

Unfall bei Holzarbeiten in Brandberg

Am Dienstagvormittag ereignete sich im Zillertal ein tödlicher Arbeitsunfall. In der Gemeinde Brandberg, Bezirk Schwaz, war eine rumänische Firma im Auftrag der Bundesforste mit Holzfällarbeiten beschäftigt. Gegen 11.20 Uhr wurde ein 41-jähriger Rumäne von einem umstürzenden Baum getroffen und tödlich verletzt. Der Mann befand sich in unmittelbarer Nähe, als ein Kollege einen Baum umschnitt, der ihn traf. Trotz des schnellen Einsatzes der Bergrettung Mayrhofen und der Flugrettung mit dem Helikopter Heli 4 konnte der 41-Jährige nur noch tot geborgen werden.

Ermittlungen zum Unfallhergang

Der genaue Ablauf des tragischen Unfalls wird derzeit von der Polizei untersucht. Noch sind die Details unklar, wie es zu dem tödlichen Vorfall kommen konnte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.09.2024 um 10:26 Uhr aktualisiert