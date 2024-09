Graz enthüllt Gedenkstein für Opfer des NS-Regimes: Zwei Frauen geehrt

Der Verein für Gedenkkultur in Graz und das Odilien-Institut gedenken mit dieser Zeremonie zweier blinder Frauen.

Am 13. September

Der Verein für Gedenkkultur in Graz und das Odilien-Institut gedenken mit dieser Zeremonie zweier blinder Frauen.

Veröffentlicht am 4. September 2024, 10:08 / ©Montage: Canva Pro

Am Freitag, dem 13. September 2024, um 15 Uhr wird vor dem Odilien-Institut in Graz ein bedeutender Gedenkstein enthüllt. Der Verein für Gedenkkultur in Graz und das Odilien-Institut gedenken mit dieser Zeremonie zweier blinder Frauen, die zeitweise im Odilien-Institut lebten und Opfer des NS-Regimes wurden.

Zum Gedenken

Eine der geehrten Frauen, Irene Ransburg, wurde bereits im Jahr 2016 durch die Verlegung von zwei Stolpersteinen gewürdigt. Nun wird der in Braille-Schrift gefertigte Stein, der bisher einzige seiner Art, in einen Steinquader umgebettet, um ihn besser zugänglich zu machen. Gisela Kaufmann, die zweite geehrte Frau, wird durch zwei Gedenktafeln in Schwarz- und Braille-Schrift geehrt. Auch für sie wurde bereits ein Stolperstein vor der Universität Graz verlegt.

Gemeinsame Leidenschaft für Literatur

Neben ihrem tragischen Schicksal verband die beiden Frauen auch ihre Liebe zur Literatur: Irene Ransburg verfasste selbst Gedichte, während Gisela Kaufmann Germanistik studierte und sich dem Werk des Dichters Eduard Mörike widmete. Kaufmann konnte 1938 sogar noch still promovieren, bevor ihr Leben durch das NS-Regime zerstört wurde.

Neuer Gedenkband wird bei der Zeremonie vorgestellt

Ein neuer Band des Uni-Verlags Graz University Library Publishing, der in barrierefreier Großschrift und Braille gedruckt ist, widmet sich den beiden Frauen. Dieses Buch wird ebenfalls bei der Enthüllungsfeier vorgestellt. Familienmitglieder von Gisela Kaufmann reisen eigens aus Kanada an, um an dieser besonderen Ehrung teilzunehmen.