Fichte stürzt auf Traktor: Mann (59) tödlich verletzt

Veröffentlicht am 4. September 2024, 10:32 / ©5 Minuten

Tragisches Unglück bei Baumfällarbeiten

Am 3. September 2024 ereignete sich gegen 19:00 Uhr ein tödlicher Arbeitsunfall auf einem privaten Grundstück in Neukirchen an der Enknach (Oberösterreich). Ein 33-jähriger Mann war mit einem Harvester dabei, Waldarbeiten durchzuführen, als ein 59-jähriger Bekannter mit seinem Traktor dazu kam. Die beiden wollten anschließend gemeinsam weiterarbeiten.Der 33-Jährige fällte mit dem Harvester eine große Fichte, als der 59-Jährige mit seinem Traktor heranfuhr. Trotz eines Versuchs, die Fallrichtung des Baumes zu ändern, stürzte die Fichte direkt auf die Fahrerkabine des Traktors. Der 59-Jährige wurde dabei tödlich verletzt.

Ermittlungen laufen

Die genauen Umstände des Unfalls werden noch untersucht. Der Versuch des 33-Jährigen, den Baum in letzter Sekunde umzulenken, konnte das Unglück leider nicht verhindern.