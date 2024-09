Tot im Bachbett: Mann geht wandern und kommt nicht mehr zurück

Am Abend des 2. Septembers 2024 zeigten Angehörige bei der Polizei die Abgängigkeit eines 77-jährigen Deutschen an. Der Mann war allein auf einer mehrtägigen Wanderung in den Lechtaler Alpen unterwegs und kam nicht, wie vereinbart, am 2. September 2024 an einem Bahnhof in Deutschland an. Eine Suchaktion wurde eingeleitet, die in den späten Abendstunden des 2. September unterbrochen und am 3. September 2024, um 6 Uhr früh fortgesetzt wurde. Die Alpinpolizei, Libelle Tirol, Bergrettung Pettneu am Arlberg und Flirsch sowie die Feuerwehr Landeck waren im Einsatz. Gegen 12.45 Uhr konnte der Abgängige im Bereich der Schnanner Klamm in einem Bachbett nur mehr tot aufgefunden werden. Er wurde von der Libelle Vorarlberg geborgen. Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.