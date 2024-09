Tragödie: E-Bike-Unfall fordert Leben eines 63-Jährigen

Gestern gegen 14 Uhr lenkte der Mann sein E-Bike entlang eines Güterwegs im Verwalltal in St. Anton am Arlberg, Tirol. Was als entspannte Fahrt begann, wandelte sich jedoch abrupt zu einem tödlichen Unfall. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Gefährt und geriet über den Fahrbahnrand hinaus. Der Sturz führte ihn über drei Meter durch dichtes Gebüsch hinab in ein steiniges Gelände. Es waren nachfolgende Radfahrer, die das verlassene E-Bike bemerkten und sofort einen Notruf absetzten.

Arzt konnte nur noch den Tod feststellen

Der Rettungshubschrauber und das Team des Notarztes eilten herbei, doch jede Hilfe kam zu spät. Der Arzt konnte nur den tragischen Tod des 63-Jährigen feststellen. Die Bergrettung von St. Anton am Arlberg wurde mobilisiert, um die Leiche des Mannes aus dem unwegsamen Gelände zu bergen.