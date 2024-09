Nächste Hiobsbotschaft: Marco Schwarz musste operiert werden

Veröffentlicht am 4. September 2024, 11:23 / ©Facebook Marco Schwarz

Vor etwa zwei Wochen hat Kärntens Ski-Ass Marco Schwarz auf Facebook mitgeteilt, dass er aufgrund einer Bandscheibenvorwölbung die Saisonvorbereitung nicht wie gewollt machen konnte. Nun kam die nächste Hiobsbotschaft, die einen wochenlangen Ausfall zur Folge hat: Der Skifahrer musste operiert werden.

„Die Operation ist gut verlaufen“

„Es sind nicht die Nachrichten die ich um diese Jahreszeit berichten wollte, aber so ist es nun. Nach meinem Bandscheibenvorfall habe ich mich leider einer OP unterziehen müssen“, erklärt er seinen Fans nun via Social Media. Immerhin: „Die Operation ist gut verlaufen und ich bin auf dem Weg der Besserung.“ Das schlechte daran sei jedoch, dass der Eingriff wieder mit einer Reha-Phase verbunden sei. Dieser werde einige Wochen dauern, so Schwarz abschließend.