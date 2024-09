Abkühlung in Sicht: Mittelmeertief bringt den Herbst nach Kärnten

Veröffentlicht am 4. September 2024, 12:07 / ©5 Minuten

Während heute und in den kommenden Tagen stellenweise Schauer und Gewitter durchziehen und die Temperaturen sich auf um die 25 Grad einpendeln, wird es am Wochenende noch einmal etwas wärmer, sogar der 30er könnte dann gebietsweise und vor allem in Unterkärnten noch einmal geknackt werden. Dann folgt aber zum Start der neuen Woche ein regelrechter Temperatursturz.

Wetterumstellung mit der neuen Woche

„Ab Montag erwartet uns eine deutliche Wetterumstellung“, erklärt Meteorologe Michael Tiefgraber von der „GeoSphere Austria“ gegenüber 5 Minuten. So wie es aktuell ausschaut, würden die Kärntner dann – neben einiges an Regen – eben auch deutlich kühlere Temperaturen erwarten. „Die Höchstwerte werden dann wohl nur mehr knapp über bzw. um die 20 Grad-Marke liegen. Da bewegen wir uns auch im Bereich des langjährigen Mittels“, weiß Tiefgraber weiter.

Regen wird flächendeckend auf Kärnten verteilt sein

Das Tief, das dafür verantwortlich ist, kommt von Großbritannien ans Mittelmeer und dann als Mittelmeertief in Richtung Österreich. „Noch ist unklar, wo es wie viel regnen wird, dieser dürfte aber flächendeckend auf Kärnten verteilt sein und damit die längere, trockene Periode deutlich abschwächen“, so der Meteorologe abschließend. Ob die Temperaturen danach auch auf diesem Niveau bleiben, kann derzeit noch nicht gesagt werden.