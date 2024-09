Wetterumschwung in der Steiermark: Ab nächster Woche „herbstelt’s“

Wetterumschwung in der Steiermark: Die heißen Tage sind gezählt.

Veröffentlicht am 4. September 2024, 12:33 / ©5 Minuten

Der Sommer in der Steiermark zeigt sich noch einmal von seiner launischen Seite: Die extrem warme Witterung, die die Region in den letzten Tagen geprägt hat, geht zu Ende. „Nächste Woche wird unbeständiger“, erklärt Christian Möstl, Meteorologe bei Geosphere Austria, im Gespräch mit 5 Minuten.

Temperatursturz und Gewitter zum Wochenstart

Am Montag und Dienstag müssen sich die Steirer auf bewölkte Tage einstellen, begleitet von Schauern und Gewittern. Die Temperaturen fallen spürbar und pendeln sich nur noch zwischen 20 und 25 Grad ein – ein markanter Rückgang um gute 10 Grad im Vergleich zu den aktuellen Temperaturen.

Mittwoch bringt kurzzeitige Beruhigung, doch der Herbst naht

„Am Mittwoch dürfte sich das Wetter kurzzeitig beruhigen, wobei die Temperaturen in der Obersteiermark um die 20 Grad bleiben. Im Süden kann es mit 22 bis 23 Grad ein wenig wärmer werden“, führt Möstl weiter aus. Doch diese Wetterbesserung ist nur von kurzer Dauer.

„Es wird wohl nochmal zu einer Abkühlung kommen“

Gegen Ende der Woche, insbesondere am Freitag, Samstag und Sonntag, steht eine weitere Abkühlung an. „Es wird wohl nochmal zu einer Abkühlung kommen“, prognostiziert Möstl. Der Sommer verabschiedet sich also mit einem letzten, launischen Wetterumschwung – Zeit, die Herbstjacken rauszuholen!