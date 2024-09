Mutiger Einsatz: Marcel (21) rettet Ehepaar aus brennendem Haus

Am heutigen Dienstagmorgen um 7.33 Uhr bewies der 21-jähriger Polizeischüler Marcel, was wahre Heldentat bedeutet. Auf dem Weg zur Polizeiinspektion Frohnleiten, Graz-Umgebung, bemerkte der Rettungssanitäter und Feuerwehrmann eine Rauchentwicklung aus dem ersten Stock eines Einfamilienhauses. In diesem Moment ahnte Marcel noch nicht, dass sich im Inneren ein betagtes Ehepaar befand, das in großer Gefahr schwebte.

Einfamilienhaus in Flammen: Ehepaar aus Flammenmeer gerettet

„Was zu diesem Zeitpunkt nicht klar war: Im Einfamilienhaus befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch ein betagter Mann mit seiner Gattin“, berichtete das Rote Kreuz Graz-Umgebung. Der Mann, der den Brand noch nicht bemerkt hatte, reagierte erst nach heftigem Klopfen und Rufen auf den sich ausbreitenden Rauch. Seine Gattin befand sich im ersten Obergeschoss, wo die Küche bereits in Flammen stand.

„… für langes Zuwarten und Erklärungen war jedoch keine Zeit mehr“

Marcel, der die kritische Situation schnell erkannte, stürmte ohne Zögern in den ersten Stock. „Marcel eilte in den ersten Stock, wo die Küche bereits lichterloh in Flammen stand und suchte die Bewohnerin. Auch diese hatte den Brand noch nicht bemerkt – für langes Zuwarten und Erklärungen war jedoch keine Zeit mehr“, erklärte das Rote Kreuz. Marcel fand die Frau und führte sie umgehend in Sicherheit, ohne sich von der gefährlichen Lage aufhalten zu lassen.

„Marcel rettete das Ehepaar vor den Flammen“

„Marcel leitete die Pensionisten sofort ins Freie und rettete das Ehepaar somit vor den Flammen“, lobte die Organisation ihren mutigen Mitarbeiter. Die heldenhafte Rettungsaktion fand in der Öffentlichkeit statt, und zahlreiche Schaulustige hielten die dramatischen Szenen mit ihren Smartphones fest. Doch wie das Rote Kreuz betont: „Wahre Heldengeschichten schreibt nur das echte Leben und nicht das Smartphone!“