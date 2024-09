Folgenschwerer Fehler: Kärntnerin klickt auf Link – hunderte Euro weg

Hunderte Euro hat eine 34-jährige Kärntnerin an einen Betrüger verloren.

Am Dienstag

Bezirk St. Veit an der Glan

Veröffentlicht am 4. September 2024, 13:30 / ©Pexels/Andrea Piacquadio

Eine 34-jährige Kärntnerin aus dem Bezirk St. Veit an der Glan hat am gestrigen Dienstag, 3. September, auf einer Internetverkaufsplattform eine Anzeige über den Verkauf von Babykleidung erstellt. Sie wurde daraufhin von einer unbekannten Person kontaktiert, woraufhin die beiden via Mail kommunizierten.

Link in Mail kostet 34-Jährige hunderte Euro

Nach dem angeblichen Kauf erhielt die 34-Jährige einen Link per Mail von der vermeintlichen Plattform, um den Verkauf zu bestätigen. Im Zuge dessen wurde sie zur Bestätigung ihrer Kontodaten und zur Überweisung von mehreren hundert Euro auf ein ausländisches Konto verleitet.