Tragischer Brand in Tirol: Senior (80) verstirbt in seinem Zuhause

Tragischer Brand in Oberperfuss: Ein 80-jähriger Mann konnte nur noch tot geborgen werden. Die Ursache des Feuers wird noch untersucht.

Veröffentlicht am 4. September 2024, 14:13 / ©5 Minuten

Am Mittwoch, den 4. September 2024, gegen 8.15 Uhr, ereignete sich in Oberperfuss, Tirol, ein tragisches Brandereignis mit tödlichem Ausgang. Mitarbeiter des Sozial- und Gesundheitssprengels wollten an diesem Morgen das Wohnhaus eines 80-jährigen, pflegebedürftigen Bewohners betreten, als sie beim Öffnen der Haustüre auf dichten Rauch stießen.

Kachelofen als Ursache für tödlichen Brand vermutet

Sofort wurde ein Notruf abgesetzt, woraufhin die Feuerwehr Oberperfuss zum Einsatz ausrückte und das Feuer löschte. Der Senior konnte jedoch nur noch tot aus der Wohnung geborgen werden. Die Ermittlungen ergaben, dass das Feuer vermutlich durch einen Unfall bei der Befeuerung des Kachelofens ausgelöst wurde. An der Wohnung entstand erheblicher Sachschaden. Eine Obduktion wurde angeordnet, doch es gibt derzeit keine Hinweise auf Fremdverschulden.