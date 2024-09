Alarmfahndung: Dieses Auto könnte deutscher Straftäter fahren

Die Polizei fahndet nun auch in der Steiermark nach dem Flüchtigen.

Die Polizei fahndet nun auch in der Steiermark nach dem Flüchtigen.

Veröffentlicht am 4. September 2024, 14:35 / ©BMI / Egon Weissheimer

Wie bereits berichtet, ist kürzlich ein Mann in Deutschland aus dem Gefängnis geflohen, erste Hinweise haben darauf hingedeutet, dass er in der Steiermark untergetaucht sein könnte. Bei ihm handelt es sich um einen 28-jährigen Mann. Er ist rund 85 Kilogramm schwer und 1,86 Meter groß. Er ist von schlanker sportlicher Statur, hat einen kahlrasierten Schädel und einen Kinnbart und Tätowierungen an beiden Armen und Händen bzw. der auf der linken Wade. Zuletzt soll er unter anderem ein weißes T-Shirt und eine lange schwarze Sporthose getragen haben.

Zweckdienliche Hinweise direkt an die Polizei

Aufgrund eines Zeugenhinweises könnte der Mann mit einem schwarzen Mercedes Kombi unterwegs sein. Das Fahrzeug sowie die darauf montierten Kennzeichen sind vermutlich gestohlen. Wie die Polizei nun erklärt, gilt die Person als gewalttätig. „Zweckdienliche Hinweise sind sofort an die Polizei 133 zu melden“, so die Beamten abschließend.