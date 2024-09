Hausbetreuer in Insolvenz geschlittert: 13 Mitarbeiter betroffen

Ein Hausbetreuer aus Kärnten ist in die Insolvenz geschlittert.

Bezirk St. Veit an der Glan

Veröffentlicht am 4. September 2024

Ein Kärntner Hausbetreuer ist pleite gegangen, wie AKV und KSV1870 berichten. Über Gläubigerantrag wurde jedenfalls am Landesgericht Klagenfurt am heutigen Mittwoch, 4. September, ein Konkursverfahren eröffnet. Nicht bekannt sind aktuell die Ursache der Pleite und die Höhe der Passiva. Von der Insolvenz sind 13 Mitarbeiter betroffen. Zum Insolvenzverwalter wurde Eduard Sommeregger aus St. Veit an der Glan bestellt.