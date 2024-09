5745 Taferlklassler: Für 68.341 Mädchen und Buben geht’s los

Das wird für 68.341 Schülerinnen und Schüler die eine oder andere Herausforderung bringen. Blicken wir auf die Volksschulen. Von ihnen gibt es in Kärnten 214 mit insgesamt 1254 Klassen und 21.343 Schülern. Taferlklassler werden es heuer 5745 sein, um 34 mehr als ein Jahr zuvor. An zweiter Stelle liegen die Allgemeinbildenden Höheren Schulen, derer es 21 in Kärnten gibt. In 559 Klassen werden 13135 Jugendliche unterrichtet. Insgesamt gibt es in Kärnten 357 Schulen der verschiedensten Typen mit 3567 Klassen. Die wichtigsten Themen im neuen Schuljahr konzentrieren sich auf zwei wesentliche Bereiche, „Ehrenamt“ und „Schule – ein Ort der Sicherheit“. „Das sind zwei äußerst umfangreiche und gewichtige Themenblöcke“, so Fellner. Der Landesrat weiter: „Die gesellschaftlichen Strukturen ändern sich, Kinder und Jugendliche verbringen mehr Zeit in Schul- und Bildungseinrichtungen. Umso wichtiger ist es, dass dieser Ort ein Wohlfühlort für Schüler aber auch Pädagoginnen und Pädagogen ist.“

Time-Out Gruppen

Ein wichtiger Punkt im Schulbetrieb werden Time-Out Gruppen sein. Fellner und Penz: „In diesen speziellen Gruppen erhalten in ihrem Sozialverhalten auffällige Schüler eine zeitlich begrenzte Auszeit aus einer Regelklasse. In der Time-Out-Gruppe werden sie dabei unterstützt, ein besseres Arbeits- und Sozialverhalten aufzubauen.“ Im Schuljahr 2024/25 werden es 39 Time-Out Gruppen in Kärnten sein, die mit insgesamt 44 Lehrern und 45 Sozialpädagogen besetzt werden.

Internet & Social Media – große Herausforderungen

Ach ja, die Sache mit der Demokratie wäre ja auch noch. Das Vertrauen in sie soll gestärkt werden. Was wissen wir? Was sind Fakten und was ist nur „Fake“? „Das ist ganz wichtige Kompetenzen, die hier erarbeitet werden“, so Fellner. Wissenschaftliches Arbeiten erhalte mit Hinblick auf TikTok & Co. sowie ChatGPT eine kritische Reflexion, betont der Landesrat ergänzend. Fellner: „Das Internet und Social Media stellt alle vor große Herausforderungen.“ Programme und Aktualisierung von Lehrplänen sollen dabei helfen, die Heranwachsenden in der Herausbildung wissenschaftlicher Kompetenzen zu unterstützen.