Einzelstück: Harley nach Maß blubbert durch Velden

„Andere bestellen Maßanzüge, ich habe mir ein Motorrad bestellt“, lacht der Heidelberger, der samt Motorrad im Hotel Seeschlössel bei Wolfgang Bulfon für diese Woche Quartier bezogen hat. Standesgemäß verpackt in einem Auto-Anhänger, herausgeholt wird sie nur diese Woche, um sie wieder mal herzuzeigen und die Ausfahrt zu genießen. Über den Preis seines Einzelstückes, das überall bestaunt wird, will er nicht sprechen. „Konstruiert wurde die Harley nach Maß und meinen Plänen von 2007 vom bekannten Motorradbauer Thomas Habermann in Deutschland, er ist in Harleykreisen bestens bekannt“, schildert Rainer wie es begann.

©Privat | Rainer L. reist aus Heidelberg mit seiner maßgefertigten Harley an. ©Privat | Die Harley wurde nach Maß konstruiert. ©Privat | Konstruiert wurde die Harley nach Maß vom bekannten Motorradbauer Thomas Habermann in Deutschland.

Individuelle Erscheinung

„Der originale Harley-Motor wurde modifiziert und bei Thomas Habermann komplett als Kastenbike gefertigt. Dass er damit Aufsehen erregt, wenn er sich bei Ausfahrten unter die „normalen“ Biker mischt, ist nachvollziehbar. „Es gibt immer wieder Kaufangebote für das Einzelstück aber ich gebe es natürlich nicht mehr her.“ Sogar eine Diebstahlsicherung sucht man vergeblich an dem Wunderwerk mit seinem gewaltigen Hinterrad, wo sich sogar die Felge innen während der Fahrt extra dreht. „Die individuelle Erscheinung alleine schreckt ja schon Diebe ab“, lacht der Gast aus Deutschland startet und schließt sich blubbernd einem Pulk Harleys an.

©Privat | Der originale Harley-Motor wurde modifiziert und bei Thomas Habermann komplett als Kastenbike gefertigt. ©Privat/Canva Montage 5 Minuten | Rainer L. auf seiner maßangefertigten Harley.

