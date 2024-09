Absturz am Ortler: Vier österreichische Alpinisten teils schwer verletzt

Am heutigen Vormittag, dem 4. September 2024, ereignete sich am Südtiroler Ortler ein schwerer Unfall, bei dem vier österreichische Bergsteiger verunglückten. Die Alpinisten waren auf einem Eisfeld am Hintergrat auf etwa 3.600 Metern Höhe unterwegs, als sie den Berichten zufolge den Halt verloren und abstürzten. Der Sturz führte die Gruppe über 150 Meter in felsiges Gelände, wobei zwei von ihnen schwer verletzt wurden.

Rettungseinsatz in schwieriger Lage

Die Rettungsaktion gestaltete sich aufgrund der schwierigen Bedingungen am Berg besonders kompliziert. Zwei der schwer verletzten Bergsteiger wurden von einem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Bozen geflogen. Die beiden weiteren Bergsteiger, die leichte Verletzungen erlitten, wurden ebenfalls per Hubschrauber gerettet und nach Schlanders ins Krankenhaus gebracht. Die Rettungsmaßnahmen umfassten den Einsatz mehrerer Bergrettungsteams, die in Zusammenarbeit mit dem Weißen Kreuz und den Carabinieri koordiniert wurden. Die Retter kämpften sich durch schwieriges Gelände, um die Verunglückten sicher ins Tal zu bringen, wie Medien berichten.