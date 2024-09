Grazer Gemeinde trauert um Imker: „Er ist viel zu früh von uns gegangen“

In Trauer

4. September 2024

Es gibt Menschen, die nicht nur durch ihre Arbeit, sondern durch ihre Persönlichkeit und ihre Leidenschaft das Leben vieler bereichern. Georg Ender war einer dieser Menschen. Die Nachricht von seinem plötzlichen Tod am Montag, 2. September 2024 hat die Gemeinde Hart bei Graz tief erschüttert. „Im Alter von nur 58 Jahren ist Georg viel zu früh von uns gegangen“, so die Gemeinde Hart bei Graz in einem Posting.

„Wir werden Georg Ender im ehrenden Gedenken bewahren“

„Georg Ender war über lange Zeit ein Fixpunkt an unserem Bauernmarkt und versüßte mit seinen Honigprodukten vielen Harter*innen den Alltag“, so die Gemeinde. Er war ein Imker mit Leidenschaft. „Wir werden Georg Ender im ehrenden Gedenken bewahren“, so die Gemeinde Hart bei Graz abschließend im Posting.