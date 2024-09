Mordverdacht: Tote Frau (91) in Wien aufgefunden!

Polizisten wurden heute zu einem Einfamilienhaus in Wien-Floridsdorf gerufen, wo sie die 91-jährige Bewohnerin leblos vorfanden. Die Verletzungen des Opfers lassen auf eine Gewalteinwirkung schließen. Ein Notarzt der Berufsrettung Wien konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Aufgrund der Verletzungen und der Auffindungssituation besteht der Verdacht auf Fremdverschulden.

Einbruchspuren an den Fenstern

Bei der ersten Untersuchung des Tatorts wurden mehrere Einbruchsspuren an den Fenstern entdeckt. Diese Hinweise deuten darauf hin, dass das Opfer möglicherweise Opfer eines Einbruchs geworden ist. Das Landeskriminalamt Wien hat umfassende Ermittlungen eingeleitet, um die unbekannte Täterschaft zu ermitteln. Ein Gerichtsmediziner wurde angefordert, um die genaue Todesursache festzustellen. Die gerichtsmedizinische Obduktion wird noch heute durchgeführt.

#Update: 17 Uhr

Eine 91-Jährige dürfte in Wien-Floridsdorf im Zuge eines Einbruchs in ihr Kleingartenhäuschen getötet worden sein. Wie der Sprecher der Landespolizeidirektion, Philipp Haßlinger, der APA mitteilte, wurde die leblose Frau am Mittwochvormittag von Angehörigen in der Kleingarten-Anlage am Bahndammweg gefunden. Offen ist der genaue Todeszeitpunkt. Derzeit werden die Angehörigen und Nachbarn befragt, wann die 91-Jährige zuletzt lebend gesehen wurde. Die Tote befand sich in ihrem Bett – ob sie im Schlaf überrascht und erschlagen wurde oder im Bett abgelegt wurde, ist derzeit eben so unklar wie die Frage, wann sich die Tat zugetragen hat. Diesbezüglich erhofft man sich Erkenntnisse von der gerichtsmedizinischen Obduktion, die noch am Mittwoch erfolgen soll.

Gewaltsamer Einbruch bestätigt

Als gesichert kann gelten, dass einer oder mehrere Täter gewaltsam in das Kleingartenhaus eingedrungen waren. Am Tatort wurden mehrere Einbruchspuren an den Fenstern festgestellt. Ob die 91-Jährige den oder allenfalls mehrere Eindringlinge gestört oder sich diesen in den Weg gestellt hat, ist Gegenstand der vom Landeskriminalamt Wien aufgenommenen Ermittlungen, die laut Polizei „in alle Richtungen“ laufen. Geklärt werden muss auch, ob Wertsachen fehlen. Die 91-Jährige soll laut ihren Angehörigen zwar keine Kostbarkeiten besessen, aber in dem Haus Wertgegenstände verwahrt haben.

Statistik zu Femiziden

Laut Bundeskriminalamt wurden im Vorjahr 72 Verdachtsfälle in Richtung Mord angezeigt. Davon betrafen 42 Frauen. Zieht man die in weiterer Folge von den Staatsanwaltschaften eingestellten bzw. abgeänderten – etwa in Richtung Körperverletzung mit Todesfolge – sowie den Bezug zur Gewalt in der Privatsphäre in Betracht, wurden im Vorjahr 27 Femizide registriert. Im Zeitraum 1. Jänner bis 4. September 2023 ereigneten sich in Österreich dieser Aufstellung zufolge 19 Frauenmorde. Heuer waren es im selben Zeitraum zwölf, wobei der Fall in Floridsdorf noch nicht berücksichtigt ist. (APA/red. 4. 9. 2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.09.2024 um 21:49 Uhr aktualisiert